7 astuces pour donner plus de valeur à sa maison

Un problème récurrent des petites maisons est souvent leur aspect confiné et étriqué à l'intérieur. Les petites pièces et les plafonds bas ne sont plus forcément au goût du jour. Cependant, quelques astuces peuvent vous aider à rendre presque n'importe quel espace visiblement plus large et aéré. Pour cela, quelques éléments visuels peuvent être utilisés afin d'optimiser votre espace et le faire respirer. Les couleurs, les meubles et les matériaux utilisés pour l'agencement de votre espace de vie contribueront à lui donner un aspect plus spacieux.

Pour les couleurs, choisissez des tons clairs : ceux-ci reçoivent et reflètent plus facilement la lumière, ce qui allège grandement l'espace. Aussi bien pour les murs que pour les meubles, choisissez ces tons clairs ou pastel et assortissez les avec goût : des murs blancs seront bien contrasté par des meubles en bois clair. Au contraire, des murs pastel se marieront très bien avec des meubles blancs plus minimalistes. L'astuce est de bien trouver l'équilibre entre couleurs et absence de couleurs, espaces vides et espaces remplis. Dans cette image, la pièce est en grande partie très claire. Le fauteuil rouge vif vient parfaitement contraster le blanc et agence très bien l'espace.