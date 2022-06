Un Petit Appartement de 28m² au Charme Unique.!!

Dans les petites surfaces, il est judicieux de miser sur un jeu de couleurs dont on ne se séparera à aucun moment, dans aucune pièce. Cela permet de créer harmonie et fluidité entre les pièces et, par ricochet, une certaine sensation d’espace. Les contrastes de couleur auraient au contraire tendance à scinder l’espace en différents petits blocs. Dans cet appartement, on a opté pour une dominance de blanc. Sur les murs, il réfléchit la lumière provenant de l’extérieur. Il apporte une sensation de fraicheur et évite la saturation de l’espace. Pour le balancer, un gris intermédiaire a été choisi. On le trouve sur l’ensemble des huisseries et se décline dans les pièces d’eau par l’usage du béton ciré et du métal. Quelques touches de bleu parsemées dans l'appartement rehaussent l'ensemble.