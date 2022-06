Une maison qui Cache bien son Jeu!

Une autre particularité de la maison se trouve dans le salon, qui , en jouant sur les couleurs et les matériaux s’accorde à la fois aux spécifications de la salle de bains et de la façade. Au blanc et noir élégants et brilliants s’ajoutent des accents de bois individuels. Le point culminant ici est la grille qui définit la frontière entre la cuisine et la salle à manger et qui peut être à volonté ouverte, demi-ouverte ou complètement fermée. Dans la fenêtre arrière, nous voyons le bois qui arrive droit du plafond, créant des puits de lumière qui contribuent à l’atmosphère aérée et lumineuse dans la maison.