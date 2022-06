Il était une fois… au pays de Blanche-Neige

Les promenades forestières font partie intégrante des mythes et contes de notre enfance. La forêt est un lieu magique peuplé de créatures à la fois majestueuses et dangereuses. Les nains, la Reine, Blanche-Neige mais aussi les Sept Nains la traversent. Ainsi, un peu de lumière pour éclairer leurs pas n'eut pas été de refus. Intéressons-nous donc à cette lampe, sublimement mise en scène dans les bois et disposant d'un design végétal rappelant l'univers forestier et notamment les ruches des abeilles. La superposition de couches boisées permet d'instaurer une dynamique et de diffuser la lumière de façon originale et rythmée tout en soulignant l'utilisation du hêtre pour sa fabrication. Cette jolie création est astucieusement nommée Babel, puisqu'elle évoque le fameux épisode biblique qui mena l'humanité à communiquer dans plusieurs langues. Superbe création signée par les designers parisiens We Want Wood.