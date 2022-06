L'incroyable reconversion d'une maison Castor!

Voyage dans le temps ! Nous sommes en 1958, et la France n’est pas encore finie de se reconstruire et de panser les blessures laissées par la Guerre. Elle fait alors appel à l’initiative des familles pour construire elles-même leurs logements en consacrant du temps et un bon dose d'huile de coude à l’autoconstruction. C'est la naissance du mouvement des Castors qui englobe la mise à disposition de manuels techniques et la création de coopératives d’achat de matériaux ainsi que la sollicitation de maître d’œuvre… Il est à noter que le temps et les moyens consacrés sont autant de ressources déduites du prix d’accession au logement.

C'est ainsi que voit le jour, dans le Val-de-Marne, le lotissement de la Butte Fleurie à Fresnes. Composé de 45 maisons modernes attribuées en jouissance exclusive, il offre aussi des terrains potagers ainsi que des aires de jeux pour les plus jeunes.

Le temps et les années ont passé et en 2004, l'une de ces maisons a été rénovée par l'atelier d'architecture Dominique Tessier & associés en s'écartant de l’original pour réagencer totalement l'espace et faire du rez-de-chaussée initialement dédié utilisé comme parking un séjour accessible et confortable.

Tirant parti par exemple, de la dynamique de la disposition des différents planchers en demi-niveaux pour compartimenter spatialement les espaces de vie, cet impressionnant projet de reconversion revoit aussi l’isolation thermique.

Sans plus attendre partons visiter le résultat !