Avant & Après : restauration d'un moulin ancien à cheval entre histoire et modernité.

C'est un superbe Avant & Après que nous vous avons concocté pour aujourd'hui ! Il s'agit d'un bâtiment historique au sujet duquel il est déjà fait référence dans des textes datant du 18ème siècle. C'est d'un moulin dont nous vous parlerons ! Le Moulin de Beerbach est l'un des quatre moulins qui se trouvent entre Eberstadt et Beerbach-le-Bas. Entre 1924 et les années 60 c'est en un restaurant très apprécié qu'il fut transformé. Dès lors aucune rénovation n'a eu lieu et le moulin a été classé monument historique.

C'est à l'architecte allemande Anja Thede de chez Architektur und Kommunikation im Raum que nous devons la restructuration et la rénovation du lieu. Subtil mélange d'histoire et de moderne. La visite peut commencer !