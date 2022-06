Élargissez votre horizon avec une extension !

Lorsque le logement que l'on occupe devient trop petit, une alternative au déménagement est de construire une extension du foyer principal. Devant proposer un espace supplémentaire fonctionnel et convivial relié directement à la maison sans la détériorer, le projet d'une extension ne se prend pas à la légère et doit être réfléchi posément en amont. Il existe différentes raisons à l'agrandissement d'une maison, pour satisfaire à différentes fonctions. On peut désirer une chambre supplémentaire ou un atelier, vouloir fermer et isoler un espace jusque là extérieur et soumis aux intempéries, ou bien rendre plus confortable et convivial un emplacement remarquable par son implantation ou la vue qu'il offre.

Pour vous aiguiller à travers les méandres de la conception et de la mise en oeuvre de votre projet d'extension, nous allons dans cet article passer en revue différentes réalisations françaises très réussies.