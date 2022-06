Une ruine transformée en gîte rural contemporain

Quelque part dans l'immensité de la montagne Caramulo, au Portugal, se trouve un petit village appelé Lourizela.

Ici, la tradition et la coutume vont main dans la main, l'âme de l'histoire est présente et persiste. Nous vous proposons de découvrir une région ancienne, parfaitement adaptée au tourisme rural. Les chambres d'hôtes ont gagné avec le temps de plus en plus d'adeptes: en permettant un contact direct avec l'environnement et la nature, le tourisme rural émerge de plus en plus comme une option pleine d'avenir parmi les destinations de vacances portugaises.

Aujourd'hui, nous rencontrons une vieille maison qui a subi une transformation étonnante grâce au studio portugais Casa do Pateo! Dans le monde actuel où les mécanismes locaux et ruraux se trouvent confrontés, ce type projets sont d'une importance capitale pour contribuer à l'immortalisation d'un type d'architecture traditionnelle portugaise qui risque, autrement, d'être oublié.

Êtes-vous prêt à connaître la magnifique intervention de réadaptation à la Chambre Courtyard?! C'est parti!