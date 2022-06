 - Une INCROYABLE Maison Familiale.!!

Aujourd'hui, nous présentons un projet remarquable appelé Maison du Peuple (Casa da gente en portuguais) de la designer d'intérieur brésilienne Marina Linhares, mettant l'accent sur le choix des matériaux et le soin accordé au détail. Le projet traite de concepts tels que l'intégration, la convivialité et la fonctionnalité. La Maison du Peuple a une superficie de 70 m², ainsi que 95 m² de jardin: un véritable spectacle pour charmer les invités avant qu'ils n'entrent dans la maison.

Marine Linhares a pensé le projet comme un symbole d'une maison simple et structurée afin de s'adapter à son environnement pour offrir un cadre de vie agréable et authentique. Selon l'architecte, notre espace de vie doit favoriser la convivialité, les longues conversations et le temps passé avec des amis et avec la famille. Pour cela, elle a conçu un grand espace ouvert, avec un poêle à bois, et un gazebo dans le jardin.

Une attention particulière a été accordée aux besoins réels du client, ainsi qu'à la recherche d'un style chaleureux, original et authentique.

Partons tout de suite à la découverte de la Maison du peuple!