homify 360° : maison individuelle à Gent

Une telle architecture permet l'instauration d'un dialogue entre deux mondes et cela résulte également en une disposition inhabituelle des espaces puisque la cuisine et le séjour ont été aménagés à l'étage supérieur. Comme vous avez pu le constater les façades avant et arrière ne possèdent aucune entrée, ainsi l'on découvre la porte d'entrée sur le côté de la maison de même que les chambres d'enfants.