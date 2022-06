9 erreurs à éviter pour avoir une chambre à coucher parfaite

On se dit parfois que la chambre est une pièce de vie où l'on ne fait que dormir. Face à des problèmes de place, on choisit parfois la pièce la moins attirante pour la chambre. Mais c'est une erreur car une chambre agréable est une chambre lumineuse et aérée. Il faut donc, dans la mesure du possible, que le lit soit près d'une fenêtre et que cet espace dispose d'une belle luminosité.