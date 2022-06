La chambre est un espace essentiel de notre logement. C'est notre cocon, notre lieu de repli, un endroit intime dans lequel nous aimons nous reposer et passer des moments de quiétude. Il convient donc d'en faire une pièce qui soit agréable, chaleureuse et à notre goût. Et ce d'autant plus quand les mois d'hiver arrivent et que le froid tambourine aux fenêtres. Rien de plus agréable alors que de se réfugier dans notre chambre après avoir affronté l'hiver. Suivez-nous pour découvrir les 14 chambres super déco que nous avons sélectionnées pour vous et qui vous donneront de l'inspiration pour aménager la vôtre au mieux.