Temps de remettre les pendules à l'heure !

Lina Patsiou a designé cette superbe horloge dont le cadran combine des essences de bois dans une évocation raffinée des rayons solaires matinaux ou crépusculaires.

Vivez au rythme des nuances chaudes et douces de cet élément naturel sublimé ici avec talent et créativité. Son style épuré propose un retour aux fondamentaux en même temps qu'un superbe objet de décoration pour votre intérieurs ou votre bureau.

Le modèle ici bicolore évoque l'opposition manichéenne qui existe entre le Jour et la Nuit, l'hiver et l’été, le passé et l'avenir, et nous plonge ainsi dans le moment présent.