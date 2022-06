Tendance : Le bois c'est la vie!

Ayant réalisé cette maison, située non loin de l'Estuaire de la Seine, pour qu'elle suive le cycle des jours et des saisons, les professionnels de Lode architecture ont fait le choix d’asseoir la construction sur une dalle bois posée sur des plots béton.

Toujours grâce au matériau naturel, ils ont réussi à obtenir de bonnes performances d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air avec une structure en panneaux de bois massif isolée par l'extérieur.

On peut voir que le résultat apporte aux espaces intérieurs une chaleur rassurante et une texture douce très agréable. Évoluant comme aucune autre surface, le bois prend des reflets, des teintes uniques et arbore des dessins et des motifs inimitables.