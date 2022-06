Super Design Minimaliste pour une Maison Moderne qui utilise bien le Bois dans son architecture!

L'architecture de cette magnifique maison moderne ne laisse personne indifférent! L'utilisation minimaliste des espaces, l'insertion ingénieuse du bois dans la décoration, et les grandes ouvertures vitrées qui facilitent l'éclairage naturel de l'intérieur, permettent d'obtenir une oeuvre séduisante et mirifique. Les photos que propose l'expert architecte photographe John Morgado, vous montrerons une réalisation minimaliste et design qui utilise bien le bois pour bien profiner une belle architecture moderne!