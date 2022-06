Chevauchée sauvage en deux roues !

Retour sur cette invention révolutionnaire qu'est celle du FlipCrown proposant une alternative ingénieuse aux problèmes de stationnement et risques d'accrochage de notre chère bicyclette.

On doit cette innovation aux jeunes papas experts de la conceptualisation et la réalisation industrielle de jouets, Patrick Jacquet et Rob De Schutter. Le concept est simple, un écrou fixé au niveau de la fourche du guidon permet à celui-ci de pivoter complètement pour se mettre dans l'axe du cadre et donc de n'offrir plus aucune prise dépassant sur le passage.

