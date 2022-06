Éloge de la courbe : idées de mobilier et déco

Cette création aérienne et aux courbes avantageuses est signée Paul Venaille et vulgarisée sur la plate-forme de lancement de jeunes créateurs GoodMorningDesign. Citons ce jeune créateur qui a le vent en poupe : Ce projet est né de l’envie de créer un fauteuil le plus aérien possible, confortable, élégant et aux courbes harmonieuses, je souhaitais qu’il donne l’impression d’une feuille pliée. En alliant fibre de kevlar et fibre de carbone Paul Venaille a souhaité faire cohabiter résistance et souplesse. Perpétuel challenge, nous sommes ici dans le domaine de la sculpture avec ce prototype.