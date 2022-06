homify 360° : un loft plus lumineux à Paris 10

Nous ne les verrons malheureusement pas mais elles attestent du sérieux de l'approche architecturale de Fables de Murs : les images 3 dimensions. Grâce à ces dernières il a été possible pour les propriétaires de se projeter dans leur futur espace et choisir avec précision la position des meubles, la fonctionnalité , les matériaux et les couleurs.

L'angle de vue offert par ce cliché annonce la couleur : Place ! 90% de l'intérieur du loft fut démoli et les cloisons sont tombées pour que rien, ou presque, n'obstrue le passage de la lumière. Blanc, oui, c'est blanc et même plus blanc que blanc avec sur votre gauche l'une des pièces maîtresses de cette rénovation, un mur lumineux dont la toile tendue cache des bandeaux de LED. Ce mur se dresse fièrement du rez-de-chaussée à l'étage supérieur. Au-dessus de vos têtes le verre du plancher laisse passer la lumière de la verrière. Changeons d'angle de vue !