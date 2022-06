Une restauration qui a gardé l'âme du lieu!

Comme vous l'aurez deviné, les chambres sont spacieuses et lumineuses. Dans cette salle, une fois de plus, nous avons décidé de garder quelques éléments assez classiques qui nous renseignent sur le passé de cet espace: la cheminée, les tuiles sur le plancher, et la lampe. Cette chambre combine bien différentes couleurs, comme le rouge et la lavande!