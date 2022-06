8 décorations en pierre pour votre escalier qui rendront votre maison incroyable!

Dans chaque maison, il y a un espace très négligé : les escaliers. Ils sont une partie essentielle de la maison, ils servent de transition entre les espaces. Or ils sont les plus négligés, ils sont vu comme un simple élément fonctionnel. On laisse souvent de côté sa conception et sa composition géométrique. Dans ce livre des idées nous montrerons l'inverse : des escaliers décorés avec le même amour que toute la maison, et cette fois en utilisant la pierre dans sa forme pure ou sous forme de plaques, pour donner la finition parfaite à tout escalier.