Les meubles de Gerstenberger ® : multiculturels et uniques

Un mobilier unique et envoûteur de sens : voici ce que propose Gerstenberger ®. De ses nombreux voyages en Europe ou au Japon, Clemens Gerstenberger a su s’immerger dans d’autres cultures et a rapporté des influences esthétiques variées. S’appuyant sur son expérience et son savoir-faire, Gerstenberger créé des meubles et accessoires de décoration uniques, caractérisés par l’attention toute particulière du designer pour les matériaux utilisés. L’esthétique et la qualité exceptionnelle de ses produits sont en effet des valeurs primordiales pour Gerstenberger.