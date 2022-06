Tables de Bar : 10 Modèles Absolument INCROYABLES!

Ladite table haute est insérée dans un espace au style rustique certain. La décoration de la pièce est alternée entre gris pour les meubles et couleur bois clair pour les murs, plan de travail et assises. Cette table haute représente une liaison entre les deux espaces distincts que représentent la cuisine et la salle à manger. La taille de cette table est relativement impressionnante. La qualité du bois est indéniable.

Faite appel à un designer de cuisine proche de chez vous pour vous aider dans votre conception.