La superbe modernisation d'une maison passée de mode

Et nous voici, pour finir, à l'intérieur de la maison. On voit d'emblée qu'il s'agit d'une maison très claire et lumineuse, dont l'intérieur design est à l'image de la façade moderne. Ici, les murs et les meubles blancs sont complétés par une décoration originale. La salle à manger est donc à la fois moderne et surprenante… Un plafond et des cubes recouverts de fausse pelouse pour faire office de sièges, il fallait y penser. En tous les cas, la décoration ne passe pas inaperçue !

