Avoir un jardin à l'intérieur de sa maison est une tendance de plus en plus populaire. Beaucoup de personnes apprécient la vie citadine mais ressentent un grand besoin de tranquillité et de sérénité à l'intérieur de leur maison ou appartement de ville afin de contre balancer le rythme effréné que génèrent les grandes villes. En plus d'apporter de la quiétude dans un intérieur, un petit jardin a aussi l'avantage de purifier l'air.

Afin de vous aider dans le choix de votre jardin d'intérieur, homify a réuni dans ce livre d'idées 16 jardins d'intérieur faciles à copier.