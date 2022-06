Réaménagement complet d'un studio du centre ville de Lyon

Dans le but de créer deux espaces de couchage privés et indépendants, la mezzanine a été entièrement repensée et son accès, déplacé prés de l'entrée.

De plus, on voit que les zones dédiées au repos ont été cloisonnées pour les séparer clairement du séjour et ainsi offrir l'intimité recherchée.

Créant vraiment l'impression de découvrir un nouvel espace, la cuisine a été ouverte sur le séjour totalement réagencé.