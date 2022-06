Vous êtes vous déjà demandé comment serait la maison de Heidi en vrai?

Aujourd'hui avec Homify direction les alpes Italiennes et surtout l'enfance! Nous partons découvrir un charmant petit refuge de montagne, rénové avec soin par les experts de STUDIO ZAZZI. Situé en plein milieu des montagnes, ce refuge possède tout ce qu'il faut pour passer quelques nuits. Sans électricité, chauffage central ni eau courante, il n'est pas sans rappeler un certain personnage suisse, Heidi. On l'imagine sans peine courant la montagne et rentrant le soir pour se réchauffer au coin du feu, tout comme les autres milliers de randonneurs qui le font chaque année.

Ce refuge s'inscrit dans la plus pure tradition Alpine. Possédant des fondations et en rez de chaussée en pierre, le reste est constitué de bois. Durant la rénovation, les experts ont garder a l'esprit tout ce qui caractérise un refuge Alpin, et ont avec succès rénové ce batiment qui en avait bien besoin.

Alors allons y!