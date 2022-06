La nouvelle vie d'un appartement parisien

Voici une pièce totalement nouvelle dans cet appartement : la chambre de bébé. Cette pièce n'existait pas avant et on l'a doit au travail sans faille des experts de LISE COMPAIN. Aérée et lumineuse, cette chambre est parfaite pour les nourrissons et bien plus encore. Comme la taille des pièces ne grandit pas en même temps que nos enfants (malheureusement), ils ont laissé assez d'espace pour pouvoir transformer la chambre en au fil du temps et au rythme de leur enfant. On y trouve notamment un petit dressing et d'autres espaces de rangement pour les nombreux vêtements et jouets que l'on ne peut s'empécher, au final, de leur procuer.