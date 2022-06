homify 360° : rénovation complète d'un appartement parisien

Déjà célébré dans l'un de nos livres d'idées, ce canapé en velours bleu saphir nous fait de l'oeil. Il n'est pas le seul à nous séduire. Le revêtement mural en pierre a été brossé et conservé mais pas dans son intégralité, par petites touches, ça et là. Rugueux et ancien, rêche, brut, il est immédiatement contre-balancé par le coussinage accueillant et moelleux du canapé. Mis en valeur par deux appliques murales similaires à celle du couloir, le miroir de style baroque agrandit l'espace et semble créer un tunnel de blancheur à travers le mur.