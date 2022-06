homify 360°: rénovation Toulouse

Focus sur cet escalier japonnais permettant d'économiser de la place tout en conservant un accès pleinement fonctionnel à la mezzanine.

On apprécie les jolies nuances des lattes du parquet en bois apportant de la chaleur à l'espace. Les meubles formant la déco sont quant à eux sobre et intemporel, mixant inspiration scandinave et style rétro pour un résultat des plus réussis.