Les beaux jours arrivent ! Idées de mobilier outdoor

Finis les plaids et autres gilets lorsqu'il se fait frisquet sur votre terrasse une fois le soleil couché ! Avec Lucio, sa table basse brasero, Happinox vous procurera bien-être et convivialité et saura donner du cachet à vos apéros avec ses seaux à champagne et son pare-feu. En toute sobriété et élégance, le mariage de l'inox et du Trespa en séduira plus d'un.