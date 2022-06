homify 360°: Tout frais, tout chaud, dans les environs de Toulouse!

Nous voici devant la façade orientée à l’Est qui fait profiter la cuisine d’une terrasse de plain pied, parfaite pour y organiser des repas estivaux. On appréhende mieux la volumétrie de l'édifice et surtout le raffinement des couleurs choisies pour les enduits. Proposant une palette harmonieuse et moderne sortant de l'ordinaire, la maison arbore un blanc cassé pour la partie inférieure, un gris souris pour le volume de l'étage et un noir profond pour les encadrements de portes et fenêtres. Le tout est dynamisé par un volume parallélépipédique rouge éclatant semblant soutenir l'étage.

Une touche asiatique est apportée par le petit bonsaï et donne tout son sens au pan vertical teinté de rouge vif.