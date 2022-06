14 idées allant des meilleurs aux pires pour le jardin

Pour améliorer sa maison et son jardin, ce ne sont pas les idées qui manquent, cependant elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Il est important de pouvoir distinguer celles qui valent la peine d'être essayées et celles qui ne vous feront que perdre du temps et de l'argent.

Dans ce livre d'idées, homify réunit des idées qui valent la peine d'être essayées et d'autres qu'il faut mieux éviter. Celles à éviter ne sont pas toujours les plus moches mais ce sont parfois simplement celles qui vous coûteront trop cher ou qui nécessiteront beaucoup de votre temps et de votre attention.