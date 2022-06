15 chemins ou escaliers incontournables pour avoir un jardin parfait

Les chemins ne sont pas un incontournable de tous les jardins, mais dans les jardins en pente ou sur plusieurs niveaux, ils jouent un rôle particulièrement important, car ce sont eux qui nous permettent d'y évoluer. Structurer l'espace et relier un point A à un point B dans ces espaces extérieurs, voilà de fait le rôle capital que ces chemins remplissent. Mais ils ne sont pas seulement un élément pratique, ils sont aussi un atout esthétique qui peut embellir votre jardin. Nous avons donc sélectionné pour vous 15 exemples de chemins et d'escaliers très jolis qui rendront votre jardin pratique et amélioreront son look. Suivez-nous pour les découvrir et venez les arpenter avec nous pour trouver le chemin idéal pour votre jardin.