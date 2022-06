Des idées sensationnelles pour décorer vos murs intérieurs et extérieurs

Du papier peint blanc à l'intérieur et de la peinture crème à l'extérieur ? C'est une possibilité, mais il faut bien avouer qu'elle n'est pas très originale ! Votre logement sera nettement plus attrayant et personnel si vous êtes plus créatif quand il s'agit de choisir vos revêtements et vos décorations muraux. Les possibilités sont, en la matière, infinies : qu'il s'agisse des couleurs, des matériaux ou encore des motifs que vous choisirez, vous pouvez habiller vos murs de mille façons, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour vous donner de l'inspiration et vous aider dans vos choix, nous avons sélectionné pour vous de beaux exemples de décorations murales. En route pour une revue de ces murs originaux !