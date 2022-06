6 étonnantes salles de bain qui ne vous laisseront pas de marbre !

Et voici une salle de bain à l'atmosphère radicalement différence. Ici on est dans une sorte de cri du coeur du rustique. Avec ses poutres apparentes, son carrelage à mosaïques et ses murs aux tonalités brutes. Ici on fait ressortir des éléments du bâti d'origine qui deviennent eux-même des éléments de déco. Une salle de bain pensée par les nos professionnels architectes d'intérieur du cabinet Dmesure qui a séduit la rédaction d'homify.