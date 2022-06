Un beau jardin pour chaque signe du Zodiaque

Le soin que nous mettons dans la décoration et l'entretien de l'intérieur et l'extérieur de notre maison en dit, forcément, un peu sur ce que nous sommes et ce que nous aimons. Tels que les vêtements que nous portons, la décoration est un moyen d'exprimer notre moi créatif. Le jardin est un pont entre l'architecture et la nature. En rapport avec les caractéristiques particulières de chaque signe du zodiaque, voici douze beaux jardins créés par des professionnels de partout dans le monde. Certains sont simples, d'autres plus élaborées. Certains sont méthodiquement ordonnés, d'autres plus sauvages. Certains ont des statues, d'autres non. Il est vrai que, d'une manière ou d'une autre, tous ont leur charme. Alors que vous soyez accroc à l'astro ou plus sceptiques venez découvrir la sélection de 12 jardins que nous avons concocté spécialement pour vous… En avant les photos !