Hangar Abandonné Fait Peau Neuve

Au bord de la piscine et entourée par les chênes verts et oliviers présents dans le jardin, nous découvrons un bout de terrasse sur lequel a été aménagé un espace repas Parfait pour les barbecues à midi en été et les dîners chaleureux autour de la piscine. Cet espace sert aussi de liaison entre intérieur et extérieur, un dialogue se crée.