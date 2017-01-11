Votre navigateur est obsolète.

Pour obtenir une meilleure expérience avec nos designs pour maison, veuillez télécharger d'autres navigateurs gratuitement. Cliquez simplement sur l'icône!

Espaces
Experts
Magazine
DIY
Devenir un professionnel
Premium
Se déconnecter

До и После: Обратить вспять 40 лет!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
Loading admin actions …

Вам тоже кажется, что весь мир будто бы унифицируется. Наряду с тем, что повсеместно восстанавливаются старые дома, современное жилье в многоэтажках и коттеджи в пригороде в разных странах похожи друг на друга как двоюродные братья. За редкими этническими изысками прячется все тот же модерн или скандинавский минимализм. Просто именно они лучше всего отражают потребности современного человека в формате окружающей обстановки.

Студия Y-RV предлагает нам на рассмотрение вариант ремонта в старом многоквартирном доме в Японии. Уверены, многие из нас захотели бы жить в такой квартире.

​До: Старая кухня

homify
homify

homify
homify
homify

Традиционный интерьер японской квартиры состоит из элементов, не совсем понятных нам. Странная конструкция окон и рабочих поверхностей на кухне, тем не менее, характерна для множества старых домов и квартир по всей Японии. Именно так по-прежнему устроен быт большинства небогатых семей. Впечатлиться здесь можно лишь размерам площади.

​После: Скандинавская кухня

homify
homify

homify
homify
homify

Именно скандинавский стиль связан в нашем сознании с бюджетной отделкой на основе белых оштукатуренных стен и ламината в светлых тонах. Все это дополнено минималистичной мебелью, современной техникой и приправлено яркими мазками модных оттенков.

​После: Скандинавская кухня

homify
homify

homify
homify
homify

Именно скандинавский стиль связан в нашем сознании с бюджетной отделкой на основе белых оштукатуренных стен и ламината в светлых тонах. Все это дополнено минималистичной мебелью, современной техникой и приправлено яркими мазками модных оттенков.

​До: Старые комнаты

homify
homify

homify
homify
homify

Пространство традиционного дома или даже квартиры в многоэтажке поделено на зоны перегородками и расчерчено по полу матрасами-татами. Но интересная графичность отделки уже не представляет для владельцев ни эстетической, ни функциональной ценности.

​После: Современный интерьер

homify
homify

homify
homify
homify

Хотя японцы, по нашим меркам, все еще слишком консервативны, их новые интерьеры уже не рассказывают историю их страны. Прогрессивный взгляд современного поколения на дизайн интерьера открывает возможности для проникновения в их дома модерна и минимализма.

​До: Старые системы хранения

homify
homify

homify
homify
homify

Очень вместительные шкафы с белыми слайдерами в черном обрамлении дают возможность остальному интерьеру быть визуально свободным. Излишествам современного мира с его бесчисленными безделушками тут не место.

Besoin d’aide pour votre projet de maison ?
Contactez-nous !

​После: Современная скромность

homify
homify

homify
homify
homify

Но и новое поколение не стремится загромождать пространство отвлекающими внимание элементами. Некоторый аскетизм присутствует и в этом интерьере,но на фоне новой отделки он уже не кажется излишним. Напротив, он дает ощущение свободы и простора.

​После: Лаконичность образа

homify
homify

homify
homify
homify

Скандинавский стиль по всему миру, несмотря на свою эко-направленность, уже полюбил глянец и зеркала. Но здесь он представлен в своем первозданном варианте с грубоватым текстилем и неброской палитрой.

​До: Вариант традиционной купели

homify
homify

homify
homify
homify

В этой старой квартире стальной вариант традиционной японской купели был установлен. На наш взгляд такая конструкция выглядит мега-странно.

​После: Квантовый скачок

homify
homify

homify
homify
homify

Признаемся честно, пульт управления в этой ванной комнате впечатляет!

​После: Эстетика минимализма

homify
homify

homify
homify
homify

Эффектное сочетание оттенков и общая стилистика не дают возможности понять, в какой части света находится этот интерьер.

​После: Супер-современные удобства

homify
homify

homify
homify
homify

А вот глядя на унитаз, сразу понимаешь, что он установлен в Японии. К сожалению, остальному миру пока не доступны столь технологичные аппараты, а японцы используют подобные уже не первое десятилетие.

​После: Модные оттенки в коридоре

homify
homify

homify
homify
homify

Традиционная ниша на входе осталась. И вправду, зачем отказываться от традиций, если это по-прежнему очень удобно.

​После: Многоквартирный дом

homify
homify

homify
homify
homify

Ремонт квартир внутри совпал с реконструкцией фасадов.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

15 cheminée rustiques pour passer l'hiver au chaud !

Besoin d’aide pour votre projet de maison ?
Contactez-nous !

Trouvez l’inspiration pour votre maison !

Maisons

Maisons

Salon

Salon

Cuisine

Cuisine

Chambre

Chambre

Jardin

Jardin

Salle de bains

Salle de bains

Salle à manger

Salle à manger

Piscines

Piscines

Add SEO element

homify - modifiez votre maison

4.5

Parcourez des millions de photos avec l'application homify!

TELECHARGEZ L'APPLI GRATUITEMENT
Non merci