До и После: Обратить вспять 40 лет!

Вам тоже кажется, что весь мир будто бы унифицируется. Наряду с тем, что повсеместно восстанавливаются старые дома, современное жилье в многоэтажках и коттеджи в пригороде в разных странах похожи друг на друга как двоюродные братья. За редкими этническими изысками прячется все тот же модерн или скандинавский минимализм. Просто именно они лучше всего отражают потребности современного человека в формате окружающей обстановки.

Студия Y-RV предлагает нам на рассмотрение вариант ремонта в старом многоквартирном доме в Японии. Уверены, многие из нас захотели бы жить в такой квартире.