До и После: Обратить вспять 40 лет!

Вам тоже кажется, что весь мир будто бы унифицируется. Наряду с тем, что повсеместно восстанавливаются старые дома, современное жилье в многоэтажках и коттеджи в пригороде в разных странах похожи друг на друга как двоюродные братья. За редкими этническими изысками прячется все тот же модерн или скандинавский минимализм. Просто именно они лучше всего отражают потребности современного человека в формате окружающей обстановки.
Студия Y-RV предлагает нам на рассмотрение вариант ремонта в старом многоквартирном доме в Японии. Уверены, многие из нас захотели бы жить в такой квартире.
Традиционный интерьер японской квартиры состоит из элементов, не совсем понятных нам. Странная конструкция окон и рабочих поверхностей на кухне, тем не менее, характерна для множества старых домов и квартир по всей Японии. Именно так по-прежнему устроен быт большинства небогатых семей. Впечатлиться здесь можно лишь размерам площади.
Именно скандинавский стиль связан в нашем сознании с бюджетной отделкой на основе белых оштукатуренных стен и ламината в светлых тонах. Все это дополнено минималистичной мебелью, современной техникой и приправлено яркими мазками модных оттенков.
Именно скандинавский стиль связан в нашем сознании с бюджетной отделкой на основе белых оштукатуренных стен и ламината в светлых тонах. Все это дополнено минималистичной мебелью, современной техникой и приправлено яркими мазками модных оттенков.
Пространство традиционного дома или даже квартиры в многоэтажке поделено на зоны перегородками и расчерчено по полу матрасами-татами. Но интересная графичность отделки уже не представляет для владельцев ни эстетической, ни функциональной ценности.
Хотя японцы, по нашим меркам, все еще слишком консервативны, их новые интерьеры уже не рассказывают историю их страны. Прогрессивный взгляд современного поколения на дизайн интерьера открывает возможности для проникновения в их дома модерна и минимализма.
Очень вместительные шкафы с белыми слайдерами в черном обрамлении дают возможность остальному интерьеру быть визуально свободным. Излишествам современного мира с его бесчисленными безделушками тут не место.
Но и новое поколение не стремится загромождать пространство отвлекающими внимание элементами. Некоторый аскетизм присутствует и в этом интерьере,но на фоне новой отделки он уже не кажется излишним. Напротив, он дает ощущение свободы и простора.
Скандинавский стиль по всему миру, несмотря на свою эко-направленность, уже полюбил глянец и зеркала. Но здесь он представлен в своем первозданном варианте с грубоватым текстилем и неброской палитрой.
В этой старой квартире стальной вариант традиционной японской купели был установлен. На наш взгляд такая конструкция выглядит мега-странно.
Признаемся честно, пульт управления в этой ванной комнате впечатляет!
Эффектное сочетание оттенков и общая стилистика не дают возможности понять, в какой части света находится этот интерьер.
А вот глядя на унитаз, сразу понимаешь, что он установлен в Японии. К сожалению, остальному миру пока не доступны столь технологичные аппараты, а японцы используют подобные уже не первое десятилетие.
Традиционная ниша на входе осталась. И вправду, зачем отказываться от традиций, если это по-прежнему очень удобно.
Ремонт квартир внутри совпал с реконструкцией фасадов.
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