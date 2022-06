Une salle de bain pour chaque signe du zodiaque !

Le lion est le signe du feu. Les lions sont forts, passionnés et exubérants et un peu vaniteux. Leurs maisons sont donc élaborés à cette image, elles sont luxueuses et riches en détails. Ils aiment les beaux matériaux souvent chers comme le marbre, le cristal et les pièces d'art uniques et originales. La salle de bains est l'une de leur pièce préférée puisqu'ils aiment y consacré du temps à leur personne et y peaufiner leur allure.