Zoom sur l'écologie : objets designs respectueux de la nature

La marque Lilokawa nous propose des coussins et autres poufs réalisés à partir de toiles de jute recyclées provenant de sacs de café. Ces réalisations sont par ailleurs fabriquées par des femmes couturières en réinsertion, une démarche donc solidaire dont peut s’enorgueillir la marque. Parfait pour un salon moderne ou même ethnique ! Plus que confortables, ils raviront vos amis et les feront voyager sans aucun doute ! Ces créations sont disponibles sur le site Cabine Indigo. À découvrir sans plus tarder.