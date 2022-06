Une confortable maison de campagne près d'un lac

Cette maison près d’un lac en Pologne profite d’un environnement isolé et est une création intelligente, contemporaine. En construisant cette maison, une superstructure supplémentaire a été créée et la décoration d'intérieur a été aussi traitée par les architectes. L'utilisation de verre et de bois prête beaucoup de personnalité à la résidence, tandis que l'ameublement branché et le minimalisme rendent les intérieurs séduisants. La palette de couleurs est sobre, neutre et apaisante.