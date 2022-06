Un salon parfait pour les jours froids d'hiver

Nous avons parlé au début de l'article, du problème du manque de lumière naturelle pendant l'hiver. C'est un fait que les jours sont plus courts et que le soleil n’est plus aussi intense qu’il était pendant l'été. Il est nécessaire d'avoir une attention spéciale à l'intérieur au positionnement et à l'intensité de la lumière artificielle de maison, de façon à ce que les atmosphères ne deviennent pas trop sombres. Utilisez et abusez des lampes! Mais toujours avec le poids et la mesure, ou vous tomberez dans l'erreur de transformer votre pièce en disco d'hiver !