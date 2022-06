Une maison moderne pour les amoureux de l'élégance

La salle à manger est ouverte sur la cuisine. Cela permet aux résidents de communiquer entre eux plus facilement tout au long de la préparation des repas. L'endroit est spacieux et élégant. Le sol et les murs d'un blanc brillant agrandissent encore plus et illumine la pièce alors que les meubles aux tonalités plus sombres portent l'air contemporain de ce design élégant.