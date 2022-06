Gazon artificiel: 12 idées fantastiques pour votre maison

Les animaux sont, parfois, ennemis du jardin mais il n'y a pas de raison pour s'alarmer. Si votre chien, un chat ou autre espèce arrive à déféquer ou gratter dans votre gazon artificiel, il y a une solution et elle est plus simple que vous imaginez. S'il s'agit d'une seule tâche vous avez besoin d'un peu d'eau et, si au contraire, nous parlons d'un plus grand problème, retirez-les comme vous le feriez de n'importe quel trottoir et passez une brosse avec de l’eau sur la surface.