22 choses que vous devriez avoir chez vous si vous avez plus de 30 ans

La liste de désirs de ce que l'on veut avoir quand on est plus âgé que l’on travaille peut parfois être longue ou interminable. Bien que, comme les grands savants du monde le disent, le meilleur est d'être heureux avec ce qu'on a et choisir d'investir dans des expériences, des moments et non dans des choses matérielles. Sans doute, ont-ils raison et nous sommes d'accord. Mais, il y a quelques choses qui ne seraient pas tout à fait mauvaises d’avoir dans une maison, et non par le fait de ce que ce sont des choses matérielles, mais parce que les dites choses, les objets ou les espaces, incitent à profiter des bons moments en compagnie de la famille et d'amis. Ne croyez-vous pas ? De profiter, d'être heureux, de vivre bien dans notre maison, de nous sentir confortable et accueillir des êtres aimés.

A cette occasion, nous avons réuni pour vous – d'une manière amusante et agréable – ce que nous croyons que toute personne âgée de plus de 30 ans doit avoir dans sa maison. C'est une appréciation basée sur des questions et des conversations avec des personnes qui ont déjà cet âge et qui nous ont partagé leurs intérêts, habitudes, désirs, et les petits détails qui les rendent heureux à l'intérieur d'une maison, en matière de design et de décoration du foyer.

À la fin de l'article, vous pourrez nous dire si vous êtes d’accord ou pas, ou s'il manque un désir dans la liste: nous commençons!