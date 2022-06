Zoom sur la rénovation d'un duplex sous les toits à Montmartre !

Nous restons dans la même pièce, le parquet d'origine vitrifié le confirme. Le salon se prolonge tout naturellement en salle à manger. Le parcours suédois de nos deux designers donne une valeur ajoutée certaine au traitement de l'espace et au choix du mobilier si typiques du style scandinave. Sobre, teintes crème et simplicité des lignes cette salle à manger invite à la détente. L'assise et les rangements ont été créés sur mesure et semblent pouvoir s'emboîter juste en face avec leurs cousines cheminée et bibliothèque. Les deux espaces sont complémentaires et harmonieux. C'est parfait.