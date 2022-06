Un peu de lecture : Comment créer sa propre bibliothèque

Chez Fables de Murs on sait faire la part belle au Livre. Cette agence d’architectes d’intérieur parisienne a plus d'une corde à son arc et nous le prouve une fois de plus avec ce meuble bibliothèque-bureau. Véritable colonne vertébrale, la structure lie toutes les pièces de l'appartement. Les différentes hauteurs et largeurs des cases permettent d’optimiser le rangements des livres, des dossiers ou des CD. Ses extrémités sont ouvertes et permettent ainsi davantage de fluidité. Est-il encore nécessaire de préciser que la littérature est un des piliers de la connaissance avec une telle structure ?