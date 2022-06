De Longère Bretonne à Palais des Glaces!

Embarquons cette semaine pour le Morbihan dans le but de découvrir ensemble cette remarquable rénovation d’une longère faisant la belle aux économies d’énergie. A la base du projet, l'architecte d'intérieur originaire de la région Ludovic Cadoret s'est investit dans la réhabilitation de ce bâtiment formé d'une unique pièce commune, qui au départ logeait les hommes à un bout et les animaux à l'autre bout. On imagine aisément l'impératif de fournir une bonne isolation pour ce type d'espace, en même temps que le défit que représente une telle entreprise.

Imposé par la taille des volumes à chauffer, la production de chaleur se fait par le sol et est alimentée par géothermie obtenue grâce à un forage. Le pignon de la bâtisse étant orienté plein Sud permet l'utilisation de la toiture pour optimiser le bilan énergétique de la nouvelle habitation.

Au travers de son cabinet Ludo Concept Design, réalise et donne vie à de nombreux projets de réhabilitation et de rénovation dans tout le grand Ouest français. Ici, il s'est surpassé pour transformer cet habitat emblématique de la région et traditionnellement habités par les petits paysans et artisans.

Tout de suite, faisons en exclusivité le tour du propriétaire de cet impressionnant chantier de rénovation fruit d'une démarche durable et écoresponsable.