Construction d'un Fantastique Chalet Moderne!

Direction les Hautes-Pyrénées dans la commune d'Aneran à la rencontre d'un chantier de construction d’un chalet de montagne dans la vallée du Louron. Ce projet a été confié à l' Atelier S, une agence d'architecture basée dans la région toulousaine.

Ce chalet à l'ossature en bois n'est pas sans rappeler l'architecture vernaculaire présentant des volumes et matériaux similaires et notamment un bardage en bois, une couverture en ardoise, il se différencie cependant par son allure contemporaine clairement se dessinant dans le paysage l'accueillant. Ce volume habitable a été construit sur un socle en maçonnerie étant ici un double garage. L'implantation et l'orientation du chalet ne sont pas anodines, puisqu'elles permettent ici à la structure de profiter au mieux de l'ensoleillement.