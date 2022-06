Avant & Après : d'ancienne grange à logement moderne

Chez homify l'Avant & Après est la rubrique qui nous fait découvrir les transformations surprenantes opérées sur certaines maisons, et ce en France et à l'étranger. Aujourd'hui c'est en Italie que nous nous rendons, dans le Trentin, et plus précisément dans la vallée du Ledro. C'est là qu'au milieu des bois se trouve une ancienne grange du 19ème siècle métamorphosée en logement. La réalisation du projet a été confiée au cabinet d'architecture milanais Supercake qui a su faire cohabiter tradition et modernité à la perfection en combinant béton et bois par exemple. L'ancienne grange a subit un lifting intérieur intégral : les pièces sont simples et fonctionnelles. La façade et l'extérieur sont restés les mêmes, ceux d'une maison typique de montagne aux murs faits de pierre et à la partie supérieure en bois. Le plus simple est de jeter un coup d'oeil aux photos sans plus attendre !